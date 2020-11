Maldini: “Ibrahimovic? Cambiato rispetto a quando lo marcavo io”

L’intervista di Paolo Maldini a Radio 105

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervenuto a ‘105 Mi Casa’ su Radio 105, il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ha rilasciato una lunga intervista. L’ex difensore rossonero ha parlato in particolare anche di Zlatan Ibrahimovic e del suo cambiamento rispetto a quando lo aveva affrontato lui in campo: “Da giocatore l’ho incontrato quando giocava nell’Ajax, nella Juve e nell’Inter. Giocavo da centrale, lo marcavo sui corner. Secondo me adesso è più grosso”.

