Maldini e l’attacco a Rangnick: ecco cosa filtra dal Milan

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma ovviamente sulle dichiarazioni di Paolo Maldini, che ha attaccato pesantemente Ralf Rangnick. Il direttore dell’area tecnica ha spiegato di essere intervenuto per difendere il club e soprattutto la squadra, ritenendo destabilizzanti le ripetute esternazioni di Rangnick in vista di una possibile ripresa della stagione.

In più, c’è un aspetto importante da sottolineare: Maldini aveva avvisato il Milan sui contenuti dell’intervista all’ANSA, quindi da via Aldo Rossi non sono rimasti sorpresi su quanto accaduto. A questo punto la palla passa a Elliott, che deve gestire un nuovo caso molto difficile da risolvere. Una stagione tremenda fra cambi di allenatore e licenziamenti dirigenziali. Il progetto degli ex storici all’interno della società non ha funzionato, e con l’addio di Maldini se ne andrebbe anche l’ultima bandiera. Intanto dichiarazioni importanti da parte del Ministro Spadafora sulla ripresa della Serie A, continua a leggere >>>