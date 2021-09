Maignan e gli insulti razzisti: individuati i responsabili | News

Mike Maignan, portiere del Milan è stato oggetto di insulti razzisti prima del match contro la Juventus. Individuati i responsabili

Prima di Juventus-Milan sono arrivati dagli spalti dell'Allianz Stadium alcuni insulti vergognosi di stampo razzista nei confronti di Mike Maignan, impegnato nel riscaldamento. Il Milan, già nella giornata di lunedì, si è messo in contatto per quanto accaduto e per individuare i responsabili. Secondo quanto viene riportato dal Corriere della Sera queste persone sarebbero già state individuate.

Ricordiamo che Maignan, proprio nella giornata di ieri, ha scritto un messaggio molto importante su Instagram: "menica sera all'Allianz Stadium i tifosi della Juventus mi hanno preso di mira con insulti e grida razziali. Cosa volete che dica? Che il razzismo è sbagliato e che questi sostenitori sono stupidi? Non si tratta di questo. Non sono né il primo né l'ultimo giocatore a far accadere questo. Finché questi eventi vengono trattati come "incidenti isolati" e non viene intrapresa alcuna azione globale, la storia è destinata a ripetersi ancora e ancora e ancora. Non sono una "vittima" del razzismo. Sono Mike, in piedi, nero e orgoglioso. Finché possiamo dare la nostra voce per cambiare le cose, lo faremo.