Magni su Piatek: “Giocare al Milan è difficile, credo che non resterà”

ULTIME NEWS MILAN – Alfredo Magni, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha detto la sua sul momento negativo vissuto da Krzysztof Piatek. Ecco le sue dichiarazioni: “Giocare a Milano è sempre difficile per la tradizione che c’è. E’ arrivato come giocatore importante e le prime apparizioni erano state positive. Partecipa poco al gioco, è forte nella finalizzazione. Credo che non resterà al Milan”. Intanto il suo agente e la dirigenza del Milan hanno avuto un colloquio per parlare del suo futuro, continua a leggere >>>

