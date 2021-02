Lukaku, la provocazione a Ibrahimovic e la classifica marcatori

Milan, il confronto infinito tra Ibrahimovic e Lukaku

La sfida infinita tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. Il belga ha vinto il derby di domenica scorsa, ma lo svedese non si è certamente tirato indietro. Se è vero che il nerazzurro ha regalato l’assist a Lautaro Martinez per l’1 a o e ha chiuso la gara con il gol del definitivo 3-0, Zlatan ha sfiorato il gol in ben due occasioni, con Handanovic che ha fatto dei veri e propri miracoli.

Lukaku in ogni caso ha vinto la sfida. L’esultanza dopo il gol è sembrata rivolta proprio a Ibrahimovic, con l’attaccante del Milan che si è dovuto arrendere allo strapotere del belga e più in generale alla forza dell’Inter. “Sono io il migliore”, con tutti i compagni nerazzurri pazzi di gioia. Una scena che sicuramente avrà ferito nell’orgoglio un cavallo di razza come Ibra, che lavorerà ancora più duramente per essere decisivo nelle prossime gare.

Andiamo però a snocciolare qualche numero. In questa stagione, in Serie A, Lukaku ha segnato 17 gol in 22 presenze, con la media di un gol ogni 99 minuti. Gli assist sono 5, 4 i cartellini gialli, per un totale di 1685 minuti. Ibrahimovic invece ha segnato 14 gol in 13 presenze, con la media di un gol ogni 75 minuti. 1 assist e 3 cartellini gialli per un totale di 1046 minuti.

Insomma, Lukaku è sulla cresta dell'onda, avendo vinto il derby e essendo con 17 gol al momento il vice capocannoniere della Serie A (a 18 c'è Ronaldo), ma Ibrahimovic ha una media gol superiore e in classifica marcatori si piazza al terzo posto, dietro appunto a Lukaku. Se consideriamo inoltre le due età diverse (Ibra 39, Lukaku 27) e le squadre diverse (l'Inter a detta di tutti ha un organico superiore al Milan), possiamo sicuramente dire che Ibrahimovic sta avendo un rendimento alla pari se non superiore a quello del belga. Quindi, come ha detto Stefano Pioli in conferenza stampa: "Mi tengo tutta la vita Ibrahimovic".