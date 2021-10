Lucas Hernandez shock, il fratello di Theo condannato ad un anno di carcere

Sentenza shock per Lucas Hernandez: c'è un mandato di cattura per il fratello di Theo, accusato di maltrattamenti. I dettagli

Dal paradiso all'inferno in pochi giorni. Dopo la vittoria della Nations League da parte della Francia, arriva una notizia shock per Lucas Hernandez. Stando a quanto riporta 'AS' il Tribunale 32 di Madrid ha condannato il fratello di Theo ad un anno di carcere a causa dei maltrattamenti nei confronti della moglie Amelia Llorente risalenti allo scorso febbraio. Dopo accaduto, la procura decise per un divieto di avvicinamento di sei mesi, poi non rispettato dalle parti nei mesi successivi. Adesso però la doccia fredda: il difensore del Bayern Monaco dovrà entrare in un penitenziario a sua scelta giorno 19 ottobre. Milan, Belotti non rinnova: il 'gallo' è affascinato dai rossoneri.