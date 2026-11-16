Il Milan si prepara alle festività con una nuova iniziativa dedicata alla propria community internazionale. Il club ha lanciato il 13 novembre la campagna digitale Love Letter, un progetto che mette al centro non i risultati sportivi, ma i ricordi personali dei protagonisti delle prime squadre maschile e femminile. Calciatori e calciatrici rossoneri condividono momenti della propria infanzia e della vita familiare, raccontando tradizioni e piccoli episodi legati al periodo delle feste.

L'obiettivo è creare un legame ancora più diretto con i tifosi, attraverso storie capaci di andare oltre il calcio. I racconti arrivano da Paesi e contesti differenti, ma hanno un elemento comune: il valore dei momenti trascorsi insieme alle persone più care. C'è chi ricorda l'attesa della notte prima di aprire i regali, magari sognando una bicicletta o un pallone, e chi invece conserva il ricordo delle giornate trascorse a giocare sulla neve con la propria famiglia.

Dai ricordi d'infanzia ai simboli della maglia rossonera

Il nome scelto per la campagna, Love Letter, richiama una vera e propria lettera d'amore indirizzata ai sostenitori del Milan in tutto il mondo. Anche il simbolo grafico dell'iniziativa ha un significato particolare: il sigillo in ceralacca dorata riprende infatti quello presente sul retro del colletto della prima maglia rossonera della stagione 2026-2027.

Un dettaglio che collega la campagna al senso di appartenenza rappresentato dalla divisa. Attraverso fotografie, video e messaggi ambientati tra uno studio e un salotto decorato per le festività, i giocatori condividono pensieri e auguri, raccontando cosa significhi vivere questo periodo dell'anno.

Le festività arrivano anche nello store ufficiale

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La campagna digitale è accompagnata anche da una nuova selezione di prodotti disponibili nei negozi ufficiali e nello store online del Milan. Tra le proposte presentate dal club figura il nuovo maglione natalizio, pensato per accompagnare i tifosi durante il periodo delle feste.L'iniziativa unisce quindi due dimensioni: da una parte il racconto umano dei calciatori, dall'altra le proposte dedicate ai sostenitori rossoneri. Una strategia attraverso cui il Milan vuole raggiungere la propria community anche al di fuori delle giornate di partita, facendo leva sui ricordi, sulle emozioni e sul senso di appartenenza ai colori rossoneri.