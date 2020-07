Longhi: “Rangnick dovrà essere grato a Pioli. Maldini? Ottimo operato”

MILAN NEWS – Attraverso un editoriale sul sito Sportmediaset, il giornalista Bruno Longhi ha fatto il punto della situazione in casa rossonera. “Paolo Maldini e l’attuale staff hanno sistemato parte dei conti nonostante l’ostruzionismo dell’enclave straniera regnante a Casa Milan. Nella doppia finestra di mercato ha chiuso con un magrissimo deficit di 10 milioni, rispettando appieno le richieste economiche della proprietà e migliorando al contempo la squadra. Hanno ridotto anche il monte ingaggi da 128 milioni a 110 e nella prossima stagione calerà ulteriormente. Gazidis per ora ha deciso di far credere e di non decidere. I conti e gli addii arriveranno a fine stagione. Rangnick sarà allenatore e direttore tecnico, ma il “Professore” dovrà essere grato a Pioli per ciò che gli lascerà in eredità. Maldini rimane tra i sospesi. Non ha la fregola di sapere fin da ora quel che sarà e va avanti per il suo progetto. Porta avanti le sue idee fin quando arriverà il momento del giudizio. Poi starà lui accettare il licenziamento o la conferma di un ruolo congeniale al suo prestigio, ma ad una sola condizione: che gli venga riconosciuta la bontà e la professionalità del lavoro svolto”, ha scritto il giornalista.

