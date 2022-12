Liverpool-Milan, per i rossoneri parecchie assenze: ecco perché | PM NEWS

Nella sfida amichevole odierna del Milan contro il Liverpool a Dubai, molti rossoneri non scenderanno in campo

Nella sfida odierna del Milan contro il Liverpool, molti rossoneri non scenderanno in campo. Brahim Diaz, Tomori, Messias e De Ketelaere assenti per normale gestione degli allenamenti, quindi nessun allarma. Non ci sarà, ricordiamo, nemmeno Origi, per lui problemi muscolari al flessore. Giroud fa impazzire Amrabat, che lo implora: “Smettila, non farlo più”