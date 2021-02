Lite Ibra-Lukaku, Ravezzani: “Novità importanti: vi spiego”

Lite Ibrahimovic-Lukaku, le clamorose novità raccontate da Fabio Ravezzani

Sulla lite tra Ibrahimovic e Lukaku è stata aperta oggi un’inchiesta dalla FIGC: novità importanti riportate questa sera da Fabio Ravezzani a ‘Lunedì di rigore’, in diretta su Telelombardia.

Ecco le parole del giornalista: “La procura dice che sebbene non abbia ricevuto nulla sul referto in merito al razzismo va aperta un’inchiesta. Da Roma non stanno parlando dell’ipotesi di razzismo perché è indimostrabile dall’audio che ci sia un insulto razzista. Per tanto si passerebbe all’articolo 61 del codice di giustizia sportiva, secondo cui il procuratore federale non potrebbe intervenire e segnalare un insulto razzista al giudice sportivo. Qualora ci fosse stato l’articolo 61 dice che sarebbe dovuto pervenire alla procura entro le ore 16.00 del giorno dopo la gara e dunque Ibrahimovic sarebbe salvo”.

QUESTE LE PAROLE DEL DOCENTE DI DIRITTO SPORTIVO PACO D’ONOFRIO>>>