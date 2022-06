Il Lille esonera Gourvennec: per la successione spunta un ex Roma

Il Lille ha comunicato l’esonero all’allenatore Jocelyn Gourvennec. Per la successione del tecnico francese spunta un ex Roma

Il Lille ha comunicato l’esonero all’allenatore Jocelyn Gourvennec. Arrivato l’estate scorsa, ha concluso il campionato al decimo posto. Per la successione del tecnico francese spunta un ex Roma. Si tratta di Paulo Fonseca, come riportato da 'calciomercato.com'.