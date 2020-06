Lega Serie A, convocata riunione d’urgenza venerdì 5 giugno

NEWS MILAN – Tramite un comunicato stampa, l’assemblea della Lega di Serie A ha convocato una riunione d’urgenza in data venerdì 5 giugno alle ore 9:00 (in seconda convocazione alle ore 11:00). Si tratterà di una riunione in videoconferenza, ovviamente. Ecco i punti all’ordine del giorno dei quali si discuterà.

Verifica poteri Comunicazioni Presidente Comunicazioni AD Comunicato ufficiale FIGC 196/A del 20/05/2020 deliberazioni conseguenti in vista del Consiglio Federale dell’8/06/2020 Varie ed eventuali

Intanto pochi minuti fa è stato ufficializzato il calendario della Serie A post-lockdown: ecco tutte le partite del Milan con annessa copertura televisiva >>>