Lega Basket, Galliani rifiuta di diventare commissioner

NEWS BASKET – Secondo quanto riferito dalla newsletter ‘Spicchi d’Arancia‘, non sarà Adriano Galliani il futuro Presidente della Lega Basket di Serie A.

Galliani, amministratore delegato del Milan addirittura dal 1986 al 2017, che ora ricopre il medesimo incarico nel Monza, club di Serie C, avrebbe declinato la proposta per via dei suoi numerosi impegni politici.

Salirebbero, contestualmente, le quotazioni invece di un altro ex dirigente rossonero, Umberto Gandini, per il ruolo di direttore generale della Lega Basket di Serie A in vista dell’assemblea del prossimo 26 febbraio.

Galliani, intanto, qualche giorno fa era tornato a parlare del suo grande amore per il colori rossoneri: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android