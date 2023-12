Leao ci sarà contro l’Atalanta? Se giovedì sarà in gruppo…

Rafael Leao non calca i campi da calcio dalla partita tra il Lecce e il Milan. Il portoghese uscì dopo poco minuti per quella che poi si sarebbe scoperta essere una lesione. Dopo le notizie mediche odierne, sono arrivate ulteriore novità dopo l'allenamento odierno dei rossoneri. Come riportato da Peppe Di Stefano da Sky Sport 24, Leao ha già iniziato il suo percorso di riatletizzazionesulcampo. Se domani manterrà lo stesso livello di intensità mostrato oggi e se giovedì svolgerà l'allenamento in gruppo si potrebbe pensare a una convocazione per l'Atalanta. Sarebbe quasi scontata la presenza contro il Newcastle in Champions League. LEGGI ANCHE: Maignan, il Bayern Monaco minaccia per il Milan. Ecco quanto costa