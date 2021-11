Leao deve risarcire lo Sporting? Il Milan si schiera con il portoghese

Grana giudiziaria per Rafael Leao, condannato a risarcire lo Sporting per 16,5 milioni di euro. Il Milan si schiera con il suo giocatore

Grana extra campo non di poco conto per Rafael Leao. Il giocatore, ai tempi dello Sporting Lisbona, rescisse il suo contratto in maniera unilaterale quando, nel 2018, alcuni tifosi invasero il campo di allenamento incappucciati e malintenzionati. Un gesto scaturito dalla paura che però potrebbe costargli molto caro. Leao, infatti, è stato condannato a risarcire il suo ex club per una cifra monstre di 16,5 milioni di euro. Da qui è partita una battaglia legale, che si sta combattendo su due fronti: quello della Corte d'Appello di Lisbona, che ha condannato l'attaccante, e quello al TAS di Losanna, che dopo l'udienza dello scorso luglio deve ancora pubblicare la sua decisione (anche il Lille è coinvolto).