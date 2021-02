Leao, 5 gol e 5 assist: è il secondo più giovane in Europa

La bellissima statistica di Rafael Leao

Rafael Leao, con 5 reti e 5 assist realizzati in campionato, è il secondo più giovane nei top-5 campionati europei. Davanti al portoghese del Milan solamente l’inglese del Borussia Dortmund Jadon Sancho. Inoltre, la prossima gara – magari già domani sera contro la Roma – per Leao sarà la numero 50 in Serie A. I rossoneri all’Olimpico sono chiamati a dare delle risposte importanti dopo un periodo di flessione. Calo fisico? No, per Pioli è dovuto a qualcos’altro >>>