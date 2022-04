Massara, lacrime e sudore: l’uomo che vive all’ombra di Maldini / News

Frederic Massara, dopo Lazio-Milan, si è preso un momento per sfogarsi ed è scoppiato in lacrime in panchina. Un uomo troppo spesso sottovalutato

Renato Panno

Nell'estate del 2019 l'area tecnica del Milan subisce una profonda rivoluzione. Leonardo lascia il club da dirigente per la seconda volta, Paolo Maldini sale di livello e decide di nominare come suoi collaboratori Zvonimir Boban e Frederic Massara. Tra due vere e proprie leggende rossonere, dunque, ecco arrivare l'ex direttore sportivo della Roma, che aveva lasciato la Capitale soltanto qualche giorno prima. Da quel momento succede che, quando si parla di trattative di calciomercato, il suo nome viene sempre lasciato nell'ombra. 'Colpa' di chi gli sta accanto, nomi troppo altisonanti per il popolo del Diavolo e che accentrano le attenzioni nei loro confronti.

L'avventura di Boban al Milan dura soltanto pochi mesi per le note vicende accadute nei turbolenti mesi in cui Ralf Rangnick sembrava destinato a prendere in mano il club di via Aldo Rossi. Ma tutto ciò non basta per affermarsi come dirigente dal punto di vista prettamente mediatico. Ma da quello tecnico la sua mano c'è e come. Basti pensare all'arrivo di uno come Simon Kjaer, accolto dai più con un sorriso quasi beffardo. Un giocatore con cui aveva già collaborato a Roma e che conosceva alla perfezione. Qualche mese dopo i fatti gli hanno dato ragione, con il danese che è diventato uno dei calciatori più amati della rosa.

Nella serata di ieri, dopo la strepitosa vittoria contro la Lazio, Massara ha offerto una prova importante di quanto il suo ruolo sia attivo all'interno dei piani alti del Milan. Sceso in campo per scaricare la tensione, il ds si è preso un momento per stare con se stesso e pensare a quanto fatto in questi anni. Dagli acquisti estivi del 2019 allo 0-5 con l'Atalanta, passando dalla risurrezione post-lockdown ai risultati di oggi.

Un percorso figlio di scelte azzeccate, un lavoro straordinario, che ha portato ad un pianto liberatorio e bellissimo. È superfluo dire che lo scudetto sarebbe la ciliegina sulla torta ma, comunque vada, ci sarà da applaudire la lungimiranza sì di Paolo Maldini, ma anche di un Frederic Massara troppo spesso lasciato ai margini. Le Top News di oggi: le parole di Maldini, Mahrez obiettivo di mercato del Milan?

