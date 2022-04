Lazio-Milan, Ibrahimovic e Rebic in gruppo nella prima parte della seduta

Aggiornamento sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic per Lazio-Milan, gara che si giocherà domani all'Olimpico

Sky Sport ha fornito degli aggiornamenti importanti in casa rossonera in vista di Lazio-Milan. La gara si giocherà domani sera allo stadio Olimpico. Come raccontato dal giornalista Peppe Di Stefano, Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic si sono allenati con il resto della squadra per la prima parte della seduta. E' possibile che i due dunque vengano convocati, anche se le cose saranno più chiare dopo la conferenza stampa di Pioli.