Lazio, il gesto di Acerbi dopo l’espulsione: “Ho deciso di auto multarmi”

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha comunicato il suo gesto volontario dopo l'espulsione ingenua contro il Bologna

Come se non bastasse la pesante sconfitta per 3-0 contro il Bologna, la Lazio dovrà rinunciare a Francesco Acerbi per le prossime due giornate. Questa la decisione del Giudice Sportivo dopo l'espulsione diretta "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (prima sanzione); per avere, al 31° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara epiteti insultanti e offensivi" . Un'ingenuità per la quale lo stesso Acerbi ha deciso di auto punirsi. Queste le dichiarazioni del giocatore su Instagram.

"Come sapete domenica sono stato espulso, mi dispiace per i compagni, per il mister e per i tifosi. Chiedo scusa per il brutto gesto che ho fatto in campo, non è da me e non è un buon esempio per i bambini e per chi ama il calcio. Per questo motivo ho deciso di auto multarmi e devolvere in beneficienza una somma di denaro".