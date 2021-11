LaLiga – Barcellona, ufficiale Xavi: è il nuovo allenatore blaugrana

Xavi Hernández, ex leggenda del Barcellona, è diventato stanotte ufficialmente il nuovo allenatore della Prima Squadra dei catalani

Il Barcellona ha ufficialmente il suo nuovo allenatore. È Xavi Hernández , classe 1980 , che dopo essersi liberato dall' Al-Sadd pagando di sua tasca la clausola rescissoria di 5 milioni di euro, ha fatto ritorno in Catalogna, nella squadra che lo ha reso una leggenda sui campi da calcio.

Xavi, che in carriera ha giocato 767 gare ufficiali con la maglia del Barcellona, segnando 85 gol e conquistando ben 25 trofei , tra cui 8 titoli di campione di Spagna e 4 Champions League , ha firmato fino al 30 giugno 2024 . Per la partita di questo weekend contro il Celta Vigo, ad ogni modo, sarà ancora Sergi Barjuán a sedere sulla panchina dei catalani.

Il nuovo allenatore del Barça, così come riferito dal sito web ufficiale dei blaugrana, sarà presentato ai tifosi in un evento pubblico al 'Camp Nou'. E successivamente, ai giornalisti, in una conferenza stampa. Il tutto accadrà nella giornata di lunedì 8 novembre.