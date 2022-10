Ladri in casa di Theo Hernández: villa svaligiata. C’erano Zoe e il bimbo

1 di 1 MALVIVENTI IN CASA DI THEO HERNÁNDEZ

Ladri in casa di Theo Hernández (difensore AC Milan) | Milan News (Getty Images)

'Gazzetta.it' ha riferito come ieri sera si siano vissuti momenti di terrore a Cassano Magnago (VA), in casa di Theo Hernández , difensore del Milan di Stefano Pioli .

Una banda di malviventi, infatti, ha fatto irruzione nell'abitazione del numero 19 rossonero, intorno alle ore 21:00, svaligiando la villa di Theo. Lui, in quel momento, non era presente in casa.