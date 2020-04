La settimana di Milan TV tra emozioni rossonere e statistiche

NEWS MILAN (fonte: acmilan.com) – La proposta di Milan TV, canale tematico rossonero, in questa settimana iniziata oggi: palinsesto che prevede rubriche e statistiche interessanti.

I NOSTRI ALLENATORI – Durante la settimana sarà in onda la videochat esclusiva con i collegamenti con Cesenatico e Fusignano, con la conversazione nel giorno dei loro compleanni da parte di Arrigo Sacchi e Alberto Zaccheroni.

MILAN ADDICTED: DI TUTTO UN PO’ – Sugli schermi del Club Channel rossonero i filmati, i pensieri e le immagini di grandi tifosi rossoneri leader nel mondo dello spettacolo. Parole milaniste, pronunciate in leggerezza e riascoltate in un momento della vita in cui farsi compagnia è molto importante.

MILAN STATS, PRIMA PUNTATA – Milan TV propone la storia dei portieri, da quando il primo presidente rossonero Alfred Edwards propose di mettere le reti dei pescatori alle porte, per non costringere gli estremi difensori a lunghe rincorse per recuperare il pallone.

HISTORY MILAN – Le partite storiche del Milan in Champions League. Questa settimana gli appuntamenti sono con il Marsiglia al ‘Vélodrome‘ nel 2009 e con il Barcellona a ‘San Siro‘ nel 2013.

SUMA CAM – Milan-Torino con gol di Ante Rebić rivissuta attraverso la telecamera puntata sulle espressioni, le emozioni, i pugni sul tavolo e le emozioni della telecronaca rossonera in onda ogni settimana su Milan TV. LEGGI QUI L’INTERVISTA DI ALEXANDRE PATO >>>