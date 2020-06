La settimana di Milan TV: Inferno del Lunedì, Box to Box e Lecce-Milan

MILAN NEWS – Torna l’Inferno del Lunedì per gli abbonati a Milan TV, canale tematico rossonero, nella settimana che porta a Lecce-Milan, sfida valevole per la 27^ giornata di Serie A: il palinsesto.

TORNA L’INFERNO DEL LUNEDÌ – Riecco il talk tutto rossonero. Oggi, lunedì 15 giugno, con inizio della diretta alle ore 18:00, riecco le opinioni a 360 gradi sul Milan. Da parte degli ospiti in studio, ma anche grazie ai tifosi milanisti che possono intervenire sia via ‘Twitter‘ che tramite ‘WhatsApp‘.

BOX TO BOX COPPA ITALIA – A partire da domani, martedì 16 giugno, sarà in onda sul ‘Club Channel‘ rossonero il programma tattico del palinsesto milanista. Analisi tattica in profondità di Juventus-Milan di Coppa Italia, con Mario Ielpo presente in studio.

MILANELLO DAILY – Ogni giorno sul ‘Club Channel‘ rossonero le immagini degli allenamenti individuali a Milanello, con una sintesi a totale disposizione dei tifosi rossoneri abbonati alla programmazione quotidiana.

LECCE E MILAN: I PRECEDENTI – Nel corso della settimana, saranno proposte dal palinsesto rossonero due gare contro il Lecce: allo stadio ‘Via del Mare‘ nell’ottobre 2012 e un anno e mezzo prima a ‘San Siro‘, fine agosto 2010, la prima gara del Milan con Zlatan Ibrahimovic presente in tribuna.

IL MISTER PRIMA DI LECCE – Domenica 21 giugno saranno in onda su Milan TV le dichiarazioni esclusive di Stefano Pioli, alla vigilia della gara di campionato, la prima dopo quella disputata a marzo contro il Genoa, in programma lunedì 22 giugno alle ore 19:30 sul campo del Lecce.