La felicità di Ambrosini, compleanno e nascita terzo figlio: il post social

ULTIME NEWS – Vortice di emozioni per Massimo Ambrosini, che festeggia oggi il suo 43esimo compleanno. Una ricorrenza che è però nulla in confronto alla nascita del suo terzo figlio, avvenuta nella giornata di ieri. Due giorni d’oro dunque per l’ex capitano del Milan che, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto esprimere tutta la sua gioia e positività nei confronti della vita. Queste le sue parole:

“Ieri è nato mio figlio Alessandro e oggi è il mio compleanno. Stiamo tutti quanti vivendo un periodo assurdo, ma ragazzi, la VITA VINCERÀ SEMPRE“.