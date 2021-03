La dieta di Ibrahimovic: i segreti del suo fisico perfetto | Milan News

Milan, questi i segreti a tavola di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, a quasi 40 anni ha un fisico che fa invidia a calciatori anche di 15 anni più giovani. Ma qual è il segreto della sua longevità? Una dieta particolare. Ibrahimovic, infatti, cura e studia molto la propria alimentazione. Nel piano nutrizionale del centravanti di Malmö abbondano carni bianche, bresaola, frutta e verdure fresche.

Ibrahimovic, 16 gol in 21 gare stagionali finora con il Milan, non mangia, invece, assolutamente cibo surgelato, incluso il gelato e la pasta. Come assimila i carboidrati necessari per il suo piano alimentare? Dai cereali. Zlatan non assume neanche zuccheri raffinati. Si permette, invece, la pizza come ‘cibo ricompensa’ ed un pasto libero a settimana.

Tutto questo lo ha riferito ‘gazzetta.it‘. L’ossessione di Ibrahimovic per la corretta alimentazione risale ai tempi in cui approdò in Serie A, alla Juventus, dove arrivò nell’estate 2004 ed è proseguita, poi, negli anni. Al PSG, addirittura, sembra che arrivò a litigare per l’assenza di frutta e verdura fresca nel centro di allenamento del club. Da allora, si racconta, il cuoco del PSG iniziò a frequentare le bancarelle del mercato di Saint-Germain en Laye, in periferia, per acquistarle.

Ibrahimovic, però, non cura soltanto l'alimentazione. L'attaccante del Milan, infatti, oltre gli allenamenti di routine con la squadra di Stefano Pioli, ama educare mente e muscoli con il taekwondo, arte marziale per cui ha la passione sin da bambino. Una passione che, oltretutto, ha trasmesso anche ai due figli, Maximilian e Vincent. Se, infatti, l'alimentazione serve al corpo, le arti marziali migliorano l'elasticità dei muscoli.