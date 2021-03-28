Ibrahimovic decisivo in Kosovo-Svezia

Zlatan Ibrahimovic è un giocatore infinito. Nonostante i suoi 39 anni, lo svedese è voluto tornare a giocare nella sua Nazionale e lo sta facendo in maniera determinante. Dopo aver contribuito alla vittoria di pochi giorni fa contro la Georgia per 1-0 grazie ad un suo assist per il gol di Claesson, il bomber rossonero si è replicato anche questa sera contro il Kosovo. Infatti l'attaccante del Milan ha assistito Augustinsson per il momentaneo 0-1, ma questa volta ha fatto segnare il suo compagno di squadra servendolo con un colpo di tacco volante. Gesto tecnico incredibile che ricorda molto la rete segnata nel 2004 ai danni dell'Italia. Sono passi quasi 17 anni da allora ma Ibra non smette di stupire.

Ludwig Augustinsson with the goal and Zlatan Ibrahimovic with the assist against Kosovo! pic.twitter.com/eGa5DdUB5N — 🇸🇪 (@SwedeStats) March 28, 2021

Intanto la Juventus spinge Thauvin al Milan.