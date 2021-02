Koeman: “Ibrahimovic? Non sono sorpreso, mentalmente è un vincente”

Koeman su Ibrahimovic

Ronald Koeman, ex allenatore di Zlatan Ibrahimovic all’Ajax, ha parlato del rendimento attuale dell’attaccante del Milan. Questo il suo pensiero in conferenza stampa alla vigilia di Siviglia-Barcellona: “Non sono sorpreso, ho lavorato con lui all’Ajax e già si vedeva la sua qualità. Ha dimostrato di essere uno dei migliori attaccanti e nonostante la sua età è ancora molto bravo. Mentalmente è un vincente. E’ una cosa grandiosa che lo faccia da così tanti anni e con squadre diverse. Si merita tutto secondo me”. Calciomercato Milan – Testa a testa con il Napoli per un bomber. VAI ALLA NOTIZIA >>>