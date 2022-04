Kessie di nuovo titolare: è lui il trequartista del Milan in trasferta

Franck Kessie, dopo la panchina contro il Bologna, torna titolare in Torino-Milan. E' lui il trequartista titolare lontano da San Siro

Franck Kessie sempre protagonista. Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul centrocampista rossonero, che, a fine, stagione, sarà un nuovo giocatore del Barcellona . Andato in panchina contro il Bologna, è stato fischiato dal popolo di San Siro alla lettura delle formazione e al suo ingresso in campo.

Ora però c'è Torino-Milan, e dunque Pioli sta pensando di riproporre Kessie un'altra volta titolare. Nel ruolo di trequartista . Paradossalmente giocare lontano da San Siro è meglio per l'ivoriano, che avrà sicuramente meno pressione. La scelta del tecnico non è però solo ambientale, visto che Brahim Diaz sta facendo molta fatica: anche contro il Bologna lo spagnolo non è riuscito a fare la differenza.

Al di là comunque di tutti i discorsi sul futuro, Kessie è tuttora un giocatore importante per il Milan. L'ex Atalanta occupa diverse posizioni e ha quella fisicità che serve soprattutto in gare come quella di Torino. E' anche vero che il rendimento dell'ivoriano non è minimamente paragonabile a quello della scorsa stagione, anche perchè viene cambiato spesso di posizione. Il futuro è al Barcellona, ma Franck vuole vincere a tutti i costi lo scudetto. Non ci sarebbe modo migliore per salutare il popolo rossonero, nonostante i fischi e la delusione per il mancato rinnovo. Attenzione però ad un altro colpo low cost in difesa.