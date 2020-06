Kessie a quota 200: vicino al traguardo e imprescindibile per il Milan

MILAN NEWS – Un mese fa tornava in Italia con una scia misteriosa riguardante il suo periodo di lockdown trascorso in Costa d’Avorio. Oggi Franck Kessie si è già messo ampiamente in pari col resto dei compagni di squadra e contro la Juventus venerdì sera è stato uno dei migliori in campo, finché a causa dei crampi ha dovuto lasciare il campo nella parte finale di match.

L’ivoriano è spesso e volentieri l’ago della bilancia della squadra. L’ex Atalanta svolge un ruolo importante in fase di copertura e anche venerdì, nonostante l’uomo in meno, ha messo in mostra queste sue qualità. Manca tuttavia all’appello qualche rete in più. Quest’anno Franck ha segnato solo una rete – un girone fa contro il Genoa a Marassi – mentre lo scorso campionato ne siglò 7. Se il Milan occupa il quart’ultimo posto nella classifica delle reti segnate in campionato lo deve anche per lo scarso apporto in questo senso dei propri centrocampisti.

Contro il Lecce Kessie taglierà il traguardo delle 200 gare tra i professionisti, mentre col Milan arriverà a quota 100 per metà luglio – se le giocherà tutte contro il Parma – subito dopo il match contro il Napoli. Proprio la squadra di Rino Gattuso continua in qualche modo a corteggiarlo. E’ noto, infatti, che l’ex allenatore rossonero lo vorrebbe come sostituto di Allan in caso di cessione del brasiliano.

In caso di cessione il Milan punterà a fare una buona plusvalenza. Pagato 28 milioni nel 2017, Kessie in estate peserà a bilancio molto meno e se fosse ceduto ad una cifra vicina ai 30 milioni allora i rossoneri metterebbero a segno un ottimo colpo per le casse di via Aldo Rossi. In Premier League sono vigili, ma al momento Kessie è ancora parte dello zoccolo duro dei rossoneri. Intanto, ci sono segnali positivi sul rinnovo di Gigio Donnarumma>>>

