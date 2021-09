Juventus, scintille Szczesny-Rabiot sul pareggio del Milan: la ricostruzione

Clima tutt'altro che disteso in casa Juventus. Dopo il pareggio contro il Milan ci sarebbe stato uno scontro tra Szczesny e Rabiot: il punto

Innanzitutto il portiere polacco se la prende con il suo centrocampista, che concede il corner ai rossoneri con troppa facilità. Subito dopo lo spinge in maniera plateale nella posizione che avrebbe dovuto occupare in difesa dell'area di rigore. Posizione poi non occupata visto il colpo di testa del numero 12 del Milan. Ma non è finita qui: il battibecco sarebbe poi proseguito con toni accesi anche nel post-partita. Insomma un clima non esattamente disteso per la Juventus, che vive di tensioni interne dovute agli scarsi risultati ottenuti sul campo. Intanto Milan-Venezia si avvicina. La nostra intervista ESCLUSIVA all'ex Pippo Maniero