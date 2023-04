Juventus, il club avverte gli abbonati dei rischi per il caso plusvalenze

Una delle questioni più delicate degli ultimi mesi è senza dubbio quella relativa al caso plusvalenze della Juventus . Il club bianconero ha appena riacquisito i 15 punti che gli erano stati tolti in precedenza, ma ancora deve essere emessa la sentenza definitiva e le conseguenze possono essere le più disparate, compresa la possibile retrocessione in Serie B e l'assenza dalle coppe europee.

Secondo quanto riferito da 'Sport Mediaset', la Juventus stessa ha inviato una mail ai propri abbonati 'Premium Club', mettendoli in guardia rispetto a questi rischi. Questi ultimi, per confermare il proprio posto entro il 19 maggio dovranno versare l'85% del totale dell'abbonamento in un'unica soluzione. Inoltre in caso di retrocessione il club bianconero rimborserà il 30% agli abbonati. LEGGI ANCHE: Milan, la probabile formazione per la Roma >>>