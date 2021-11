Juventus, plusvalenze false da 282mln. Accertamenti su Cristiano Ronaldo

Juventus nella bufera. Cristiano Ronaldo non è indagato, ma la Guardia di Finanza cerca scritture private su retribuzioni arretrate.

Secondo le carte della Procura di Torino, il meccanismo delle plusvalenze veniva utilizzato come "correttivo dei rischi assunti in tema di investimenti e dei costi connessi ad acquisti e criteri scriteriati. Sin dai primi accertamenti sono emersi indizi precisi e concordanti per ritenere che i valori sottesi ai trasferimenti in questione non siano stati oggetto di una fisiologica trattativa di mercato ma che si sia di fronte a operazioni sganciate da valori reali di mercato, preordinate ed attestanti ricavi meramente 'contabili', in ultima istanza fittizi. Da ciò conseguono evidenti ricadute in tema di bilancio e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Infatti, le operazioni descritte, nel momento in cui consentono la registrazione per intero del ricavo nell'esercizio in corso e la 'spalmatura' dei costi negli esercizi successivi, determinano un miglioramento fraudolento degli indici di bilancio, in particolare della voce del conto economico A.5.g. denominata 'altri ricavi e proventi - plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori' e della voce dello stato patrimoniale 'diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori', con conseguente configurabilità, a carico dei soggetti apicali interessati e sopra analiticamente individuati, del delitto di false comunicazioni sociali. Sotto il profilo fiscale, inoltre, il compimento di operazioni con valori 'alterati' (in ultima istanza sovraffatturate) determina la configurabilità, quantomeno sotto il lato attivo, del delitto di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ndr) consentendo la fattura emessa un risparmio di imposta indebito (in quanto relativo ad operazione, almeno in parte, fittizia) in capo al terzo (società controparte)".