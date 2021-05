Juventus-Milan, Theo Hernandez vuole riscattare la gara d’andata

Tuttosport, in vista di Juventus-Milan, si sofferma su Theo Hernandez, che vuole riscattare una brutta gara all'andata

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma ovviamente su Juventus-Milan . La gara, valida per la 35° giornata di Serie A, si giocherà domenica sera a Torino. Pioli è consapevole dell'importanza della partita, e per vincere allo Stadium su affiderà a Theo Hernandez, che giocherà sulla fascia sinistra. Il francese se la vedrà con Cuadrado, la vera fonte di gioco della squadra di Pirlo.

Theo Hernandez ha disputato una stagione in cui ha alternato luci e ombre. Picchi esaltanti alternati a momenti di pausa. Il gol contro il Benevento l'ha caricato e dunque la speranza di Pioli è che possa essere decisivo in questo finale di stagione. Al di là comunque delle pause, l'ex Real Madrid resta un elemento imprescindibile per la squadra rossonera: le sue sgroppate in avanti sono un'arma devastante, anche se è migliorato anche in fase difensiva negli ultimi tempi