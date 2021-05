Juventus-Milan, Pioli: “Stimoli e motivazioni al massimo”

Manca poco a Juventus-Milan e Pioli oggi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia. Le sue dichiarazioni sulla condizione della squadra.

Mancano poche ore a Juventus-Milan, match valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, e oggi Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa. Interrogato sulla condizione fisica della squadra, ha rassicurato tutti e ha garantito che sia ancora presente benzina nelle gambe. Ecco le parole di Pioli a riguardo: "Assolutamente sì, abbiamo ancora benzina nelle gambe. L'aspetto mentale è più importante di quello fisico. Quello fisico è una conseguenza. Siamo dove volevamo essere. Stimoli e motivazioni sono al massimo, abbiamo l'energia necessaria". Leggi tutte le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa >>>