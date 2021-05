Juventus-Milan, Pioli: “Serve la miglior prestazione dell’ultimo anno”

Domani si giocherà Juventus-Milan, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. Ecco le parole di Pioli a riguardo.

Sempre meno a Juventus-Milan, trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, e Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa. Gli è stato chiesto quale partita vorrebbe far rivedere alla sua squadra per preparare questa, ma Pioli ha spiegato come serva una prestazione superiore a tutte, dovendo prendere tutto il buono fatto finora e mettendolo insieme. Ecco le sue parole: "Non c'è una singola partita. Ci sono tante situazioni in una singola partita. Domani rientra tutto il nostro percorso. In un anno e mezzo siamo cresciuti e domani dobbiamo mettere in campo tutto il lavoro fatto per la migliore prestazione possibile". Leggi tutte le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa >>>