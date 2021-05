Juventus-Milan, Pioli: “Felici di essere qui, domani è fondamentale”

Domani si giocherà Juventus-Milan e oggi, alla vigilia, Pioli ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole sull'importanza.

Domani si giocherà Juventus-Milan, gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, e Stefano Pioli ha parlato, come di consueto, alla vigilia del match in conferenza stampa. Il Mister non si è nascosto e ha confermato quanto sia importante il match di domani per dare un senso a quanto di buono fatto nel corso di questi ultimi mesi. Ecco le sue parole: "Noi volevamo migliorare la scorsa stagione, poi abbiamo fatto un girone d'andata da record, con risultati eccezionali. L'importante è essere qui, ci è servito per essere qui. Abbiamo avuto un calo fisiologico, ma ora siamo qui e la prestazione di domani è fondamentale. Abbiamo le qualità per far bene e dobbiamo riuscirci". Leggi tutte le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa >>>