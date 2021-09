Juventus-Milan, novità importante in difesa: Romagnoli dal 1′ minuto

Importante novità in difesa in vista di Juventus-Milan per Stefano Pioli. Alessio Romagnoli prenderà il posto di Simon Kjaer

Renato Panno

Giorno di vigilia per il Milan, che si prepara alla super sfida contro la Juventus, in programma domani sera all'Allianz Stadium alle ore 20:45. Stefano Pioli si ritrova con la rosa corta vista l'indisponibilità di Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud e Davide Calabria. A questi si aggiungono anche Rade Krunic, Junior Messias e Tiemoué Bakayoko. Nonostante una lunga lista di infortuni, l'allenatore rossonero, secondo quanto riferisce 'Sky Sport', sta pensando di far riposare Simon Kjaer dopo la dispendiosa partita di Liverpool. Al suo posto, ovviamente, giocherà il capitano Alessio Romagnoli. Le probabili scelte di Stefano Pioli per Juventus-Milan: scelte quasi obbligate