Juventus-Milan, boom di ascolti! Ecco quanto ha realizzato di share

MILAN NEWS – Il calcio italiano è tornato dopo 3 mesi dall’ultima partita e Juventus-Milan ha registrato un vero e proprio boom di ascolti. Non solo sul rettangolo verde, ma anche in tv. Con dati da urlo per Rai 1, che ha trasmesso in diretta la partita dall’Allianz Stadium di Torino: Juve-Milan ha raccolto una media di 8.277.000 spettatori, pari al 34% di share. Sbaragliata la concorrenza delle altre emittenti, e si capisce perché Berlusconi sia contrario alla Serie A in chiaro nei prossimi mesi. Intanto, i rossoneri potrebbero presto veder sfumare un loro obiettivo: ecco di chi si tratta>>>

