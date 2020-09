ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dejan Kulusevski, neo calciatore della Juventus, nel corso della conferenza stampa di presentazione ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, suo grande idolo.

“Ibrahimovic? Lui è stato un mio idolo, ha aperto porte in Svezia che nessuno aveva mai aperto – svela Kulusevski -. Abbiamo parlato, mi ha chiamato ed è stato emozionante per me perché quando ero piccolo non avrei mai pensato che lui potesse chiamarmi”.

