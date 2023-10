Juventus, infortunio per Danilo: da monitorare in vista del Milan

Siamo in un momento di pausa per la Serie A. Il Milan, domenica prossima, ospiterà la Juventus a San Siro. Brutte notizie per i bianconeri: il capitano Danilo è uscito al 42esimo del primo tempo della gara tra Brasile e Venezuela (terminata 1-1), valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Come riportato da SportFace, il brasiliano avrebbe poi parlato così ai microfoni nel post partita: "Conosco il mio corpo, appena è successo ho capito che mi ero fatto male. Non ci sarò contro l’Uruguay". Si teme un problema muscolare: sarebbe da monitorare la sua situazione per la partita contro il Milan. LEGGI ANCHE: Milan, Maignan e il rinnovo. Contratto da top tre della rosa