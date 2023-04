Juventus, arrivata la sentenza dal Collegio di Garanzia: restituiti i 15 punti

Dopo grande attesa è finalmente arrivata la sentenza del Collegio di Garanzia in merito alla Juventus e al caso plusvalenze

Dopo tanta attesa è arrivata nella giornata di oggi, giovedì 20 aprile, la sentenza del Collegio di Garanzia riguardante la Juventus ed in modo particolare il caso plusvalenze. La prima notizia importante, come riportato da 'gazzetta.it' è senza dubbio il ricorso accolto, il che impone un ulteriore processo presso la Corte Federale d'Appello , ma anche la restituzione alla Vecchia Signora dei 15 punti che le erano stati tolti.

Con i 15 punti in più, a questo punto cambia anche la classifica. La Juventus, in questo modo, si porta a quota 59, inserendosi alle spalle della Lazio e davanti alla Roma. Questo, di fatto, estromette il Milan dalle prime quattro posizioni, che garantirebbero la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Champions League, le info sui biglietti per i derby >>>