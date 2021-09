Juventus, bilancio 2020/21 chiuso con un rosso di 210 milioni

La Juventus peggiora il bilancio, che passa da -90 a un rosso di oltre 200 milioni. Ad aggravare la svalutazione di Cristiano Ronaldo.

Brutte notizie in casa Juventus : i bianconeri chiudono il bilancio 2020/21 con una perdita di 210 milioni. Molto più grave rispetto ai 90 milioni di rosso dello scorso anno. Un esercizio ovviamente molto influenzato dall'emergenza Coronavirus. Ad aggravare ulteriormente tutto c'è la svalutazione di Cristiano Ronaldo, portoghese classe 1985 ceduto al Manchester United. L'indebitamento finanziario netto è a quota 389 milioni. La perdita era di 90 milioni lo scorso anno.

Nel dettaglio, i bianconeri hanno chiuso l'ultimo bilancio con una perdita do 209,9 milioni, rispetto agli 89,7 di un anno fa. La causa sono i minori ricavi, ammontabili a 92,7 milioni e causati sia dalla pandemia che da minori proventi da gestione diritti da calciatori. Aumentano anche i costi operativi di 35,2 milioni. Il patrimonio netto del Gruppo è di 28,4 milioni, mentre l'indebitamento finanziario netto ammonta a 389,2 milioni. Dati che sono stati approvati oggi dal Consiglio di Amministrazione. L'assemblea degli azionisti è convocata per fine ottobre. Parla Fikayo Tomori, parole d'amore per il Milan >>>