Juve-Inter 2-0: Ramsey e super Dybala stendono Conte. Bianconeri primi

NEWS SERIE A – Recuperato il big-match della 26.a giornata, Juve-Inter: finisce 2-0 allo Stadium. Il vuoto sugli spalti per via dell’emergenza Coronavirus ha fortemente condizionato lo spettacolo generale della sfida. I gol bianconeri segnati nella ripresa: decisi Aaron Ramsey e un super Paulo Dybala entrato a partita in corso.

Parte bene la Juventus che impegna due volte Samir Handanovic, costretto a ottimi intervenuti nel giorno del suo rientro dopo il lungo infortunio. Poi esce l’Inter, che riesce a far schiacciare i bianconeri in difesa: i nerazzurri creano diversi presupposti per far male all’avversario, ma non riesce a pungere.

Il secondo tempo di Juve-Inter si apre sulla falsariga del primo, ma è la Juventus a trovare l’episodio favorevole. Al 55′ gol di Aaron Ramsey che anticipa Cristiano Ronaldo e con il destro batte Handanovic: decisa anche la deviazione di De Vrij sul tiro ravvicinato. La Juve continua la pressione, e trova il raddoppio al 67′: giocata pazzesca di Paulo Dybala, che salta Young e d’esterno sinistro beffa Handanovic.

Tardiva la reazione dell’Inter, più d’orgoglio che altro, facilitata da qualche errore di Mattia De Sciglio. Ma la squadra di Antonio Conte non trova il gol. Juventus che torna prima in classifica, 63 punti, +1 dalla Lazio.

