Jucov shock: “Il Milan non supporterà i gay quando sarò proprietario”

Milan, Jucov da censura sui social

Nei giorni scorsi, attraverso un comunicato ufficiale, World Lab Technologies ha annunciato l’interesse per l’acquisto del Milan. Il fondo è gestito da Alexandr Jucov, sedicente uomo d’affari di cui si sa ben poco. Difficile credere ad una operazione di acquisto come questa annunciata alla luce del sole; solitamente le trattative vengono impostate in tutt’altro modo. Eppure, nonostante i tantissimi dubbi del caso, Jucov sta spingendo molto su questo interesse, dicendosi già virtualmente il proprietario del Milan.

Attenzione però al suo ultimo messaggio social, che descrive benissimo la sua persona. Il moldavo ha pubblicato su Twitter un post fortemente razzista che tende ad emarginare la comunità gay, condividendo una pericolosa foto che mostra una bandiera del Gay Pride data alle fiamme. Uno scivolone imperdonabile che non può che mettere in cattiva luce una persona che sembra voler fare tutto per dimostrarsi inaffidabile.

“Il Milan non supporterà la comunità gay da quando diventerò proprietario. Non fa parte della nuova era”

Occhi di Paolo Maldini sul mercato: un nuovo attaccante per il Milan?