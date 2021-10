Jorginho su Pallone d’Oro e Mondiale: “Sogno di vincere”

Jorginho, centrocampista azzurro, è candidato alla vittoria del Pallone d'Oro, ma pensa anche già al prossimo Mondiale. Ecco le sue parole.

Un momento non felicissimo per il Chelsea di Jorginho , ma il centrocampista classe 1991 ai microfoni di Sky analizza così il momento: "Siamo sulla strada giusta. Stiamo lavorando tanto e dobbiamo continuare così, pensando alla prossima partita senza fare calcoli. Dobbiamo martellare partita dopo partita. Più lavoriamo insieme e più capiamo cosa dobbiamo fare, imparando nuovi movimenti e creando mentalità vincente. Questo ti dà solidità, confidenza e fiducia".

Su chi vincerà il Pallone d'Oro: "Non lo so sinceramente. Se non sogni più puoi smettere di giocare a calcio. Il mio sogno è vincere la prossima partita. Poi sogno il Mondiale, tutti i bambini lo hanno sognato. Non avrei mai immaginato di arrivare così lontano ma sognato sì e tutto quello che ho fatto è per inseguire il mio sogno, ora lo sto vivendo e sono orgoglioso".