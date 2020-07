Jordan: “Il Milan sta lavorando bene, ma ci vuole pazienza”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Joe Jordan, ex calciatore rossonero, ha parlato del momento del Milan ma anche della sua esperienza personale. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Taca La Marca’, in onda su ‘Radio Musica Television‘: “C’è una squadra che sta lavorando per fare bene, ma ci vuole un po’ di pazienza. Mia esperienza in rossonero? È stata una grossa sfida, il Milan è un grande club è stato un onore ed un sogno indossare quella maglia“.

