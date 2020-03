Izzo si rasa la testa, Donnarumma e Romagnoli lo prendono in giro così

ULTIME NEWS – Una situazione difficilissima per il calcio italiano, al momento in stand-by a causa dell’emergenza coronavirus. Tutti gli atleti sono chiusi nelle proprie abitazioni ma, nonostante ciò, alcuni di loro trovano il modo di comunicare attraverso Instagram. E’ il caso di Armando Izzo, Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli. Il difensore del Torino ha pubblicato una foto in cui si mostra con la testa rasata, un assist perfetto per scatenare l’ironia dei due calciatore del Milan. Ecco i commenti dei rossoneri.