Italia-Ungheria, ecco chi arbitrerà la partita di Nations League domani

Tra poche ore tornerà in campo nuovamente l'Italia, per la seconda giornata d'andata del girone. Designato il fischietto della sfida. Eccolo.

Già domani l'Italia di Roberto Mancini scenderà nuovamente in campo contro l'Ungheria, per la seconda giornata d'andata del girone di Nations League, dopo il pareggio dell'altro ieri sera contro la Germania, che sa un po' di beffa. Invece l'Ungheria all'esordio aveva battuto l'Inghilterra e al momento è da sola in testa al girone. Si giocherà a Cesena domani sera e ieri la UEFA ha reso nota la designazione arbitrale per la sfida. Il direttore di gara sarà lo svizzero Sandro Scharer, con i connazionali De Almeida e Zogaj saranno gli assistenti. Alain Bieri, altro svizzero, quarto uomo. Saranno tedeschi il VAR e l'AVAR, ovvero Marco Fritz e Rafael Foltyn monitoreranno tutto dagli schermi.