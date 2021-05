Italia, ufficiale il rinnovo di Mancini fino al 2026. Le parole di Gravina

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha firmato il nuovo contratto che lo legherà alla Nazionale fino al 2026

La notizia era nell'aria ma adesso è diventata ufficiale: Roberto Mancini ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2026 con la Nazionale Italiana. Lo ha annunciato il presidente della FIGC Gabriele Gravina con queste parole: "È un progetto a lungo termine, riporta 'Sport Mediaset' - vogliamo regalare un trofeo ai nostri tifosi. Questo è il nostro obiettivo". Questa la soddisfazione di Mancini: "Sono molto felice. Io e Gravina ci siamo trovati bene, abbiamo lavorato tanto in questi due anni. Siamo migliorati e possiamo migliorare ancora, non c'era nessun motivo per lasciarsi. L'obiettivo è quello di vincere e stiamo percorrendo insieme quella strada".