Italia U21, Nicolato convoca Colombo: l’elenco completo

Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana Under 21, Paolo Nicolato, rende noti i nomi dei giocatori convocati. C'è Colombo

28 i giocatori convocati dal Ct della Nazionale Under 21, Paolo Nicolato, in vista delle prossime amichevoli contro Inghilterra e Giappone. Nella lista c'è anche l'attaccante di proprietà del Milan (ora in prestito al Lecce) Lorenzo Colombo.